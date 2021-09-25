Advertisements

بعد يوم من حادثة زوجته وأولاده.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:32 ص
حمادة هلال وزوجته
حمادة هلال وزوجته
يارا عادل
نشر النجم حمادة هلال، مجموعة من الفيديوهات له عبر خاصية استوري بحسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفله الذي أقيم مساء أمس، في نادي سموحة الرياضي ، بعروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الأسكندرية.


وظهر حمادة هلال خلال الفيديوهات وهو يرقص ويغني باقة من ألمع أغانيه الجديدة والقديمة على خشبة المسرح وسط صيحات الجمهور.


ويذكر أن زوجة حمادة هلال، وأولاده تعرضوا لحادث سير، مساء أمس، دون حدوث إصابات،وتصدروا إزاء ذلك محرك البحث الشهير جوجل.

وكتب النجم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:." قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".


ليعود لطمأنة الجمهور على الحالة الصحية لزوجته الطبيبة أسماء سميح، وأولاده، معلقاً:."الحمدالله هي دلوقتي بخير والأولاد بخير وقدر الله ماشاء فعل وعدت علي خير الحمدالله".

ويشار إلى أن النجم حمادة هلال، يستعد خلال الفترة المقبلة، لبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "المداح2" والذي سيعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة النجمة نسرين طافش،وآخرون من النجوم ومن إنتاج إسلام المرسي وإخراج أحمد سمير فرج.

الكلمات المفتاحية

منوعات حمادة هلال حفل غنائي حادث سير انستجرام

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح ناري من بيكيه.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ أقل من ساعتين

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل أسامة نبيه

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

حمادة هلال يروج لمسلسه الرمضاني "المداح"

"باقي أيام قليلة"..بهذه الكلمات نسرين طافش تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد"المداح"

بعد عرض الحلقة الأولى.."المداح" لحمادة هلال يتصدر تويتر ويحصد إشادات الجميع

مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال.. اعرف مواعيد العرض والقناة الناقلة

مواعيد عرض مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال والقناة الناقلة

مواعيد عرض مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال والقناة الناقلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:04 ص

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

10:01 م

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

10:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements