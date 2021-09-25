بعد يوم من حادثة زوجته وأولاده.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

نشر النجم حمادة هلال، مجموعة من الفيديوهات له عبر خاصية استوري بحسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفله الذي أقيم مساء أمس، في نادي سموحة الرياضي ، بعروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الأسكندرية.





وظهر حمادة هلال خلال الفيديوهات وهو يرقص ويغني باقة من ألمع أغانيه الجديدة والقديمة على خشبة المسرح وسط صيحات الجمهور.





ويذكر أن زوجة حمادة هلال، وأولاده تعرضوا لحادث سير، مساء أمس، دون حدوث إصابات،وتصدروا إزاء ذلك محرك البحث الشهير جوجل.



وكتب النجم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:." قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".





ليعود لطمأنة الجمهور على الحالة الصحية لزوجته الطبيبة أسماء سميح، وأولاده، معلقاً:."الحمدالله هي دلوقتي بخير والأولاد بخير وقدر الله ماشاء فعل وعدت علي خير الحمدالله".



ويشار إلى أن النجم حمادة هلال، يستعد خلال الفترة المقبلة، لبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "المداح2" والذي سيعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة النجمة نسرين طافش،وآخرون من النجوم ومن إنتاج إسلام المرسي وإخراج أحمد سمير فرج.



