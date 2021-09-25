تشكيل الجهاز الفني لفريق شعب قوص في القسم الثالث





إستقر مجلس إدارة نادى الشعب الرياضى بقوص على تشكيل أفراد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم المشارك فى المجموعة الأولى في دوري القسم الثالث.



وضم الجهاز الفني كلا من : حمدي عبد الفتاح مديراً للكرة، ابراهيم محمود مدير فني، محمد حمدى مدربا عاما للفريق الأول، فضلاً عن توليه الإدارة لفريق الناشئين مواليد 2001.



كما أعلن المجلس تولي ياسر الهجان رئيسا لقطاع الناشئين ومدربا لحراس المرمى بالفريق الأول، ومحمود وهبى المدير الإدارى للفريق.