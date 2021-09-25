المنصورة يخسر من غزل المحلة قبل مواجهة دكرنس



أنهى الفريق الأول بنادى المنصورة بقيادة بلبل بيومى إستعداداته لدورى القسم الثانى بهزيمة ودية أمام غزل المحلة والذى يتولى قيادته المدير الفنى الجديد محمد عوده فى المباراة التى أقيمت اليوم بستاد غزل المحلة الرياضى.



هدف اللقاء الوحيد سجله إبراهيما كونيه الوافد الجديد لغزل المحلة عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء بعد جملة فنية مميزة إنتهت بين أقدام كونيه الذى أودعها ببراعة داخل شباك المنصورة.



ويفتتح المنصورة مبارياته بدورى القسم الثانى يوم الخميس المقبل بمواجهة دكرنس بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى فى قمة دقهلاوية منتظرة من عشاق وجماهير الفريقين.