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تكريم النجمة السورية جومانا مراد من المركز الكاثوليكي للسينما

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:56 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
ولاء عبد الناصر
كرم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام جومانا مراد في حفل توزيع جوائز الدورة الأولي من مسابقة الأفلام القصيرة، التي حملت عنوان ( نحو حياة أفضل ).

و شاركت جومانا مراد خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما، كما أوضحت جومانا أن التجربة متميزة وكل الأعمال التي ساعدت لجنة التحكيم كانت متميزة.

كما عبرت جومانا مراد عن سعادتها بالتكريم، معبرة عن ذلك قائلة" أي فاعلية ثقافية أو فنية احب ادعمها والمركز الكاثوليكي من المؤسسات الفاعلة في الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدي مع الأب بطرس وكل الزملاء في دعم الشباب الواعي الذي قدم افكار غير تقليدية".


يذكر أن جومانا مراد كانت قد صور ت 4 أيام من مشاهدها في الفيلم الأمريكي(North of the ten) وتجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة وتتعرض لصعوبات.

الكلمات المفتاحية

منوعات فنانة سينما تكريم المركز الكاثوليكي

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