إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر













كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تشكيل النادي الاهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي إنبي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء.









وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2: استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، على تشكيل فريقة لخوض مواجهة الفريق البترولي مساء اليوم السبت.









ومن المنتظر أن يبدأ النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف،بدر بانون، أكرم توفيق.





خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، ولويس ميكيسوني.







