Advertisements

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمود دياب



كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تشكيل النادي الاهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي إنبي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء.


وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2: استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، على تشكيل فريقة لخوض مواجهة الفريق البترولي مساء اليوم السبت.


ومن المنتظر أن يبدأ النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف،بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، ولويس ميكيسوني.


خط الهجوم: محمد شريف.

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مدرب بيراميدز على التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

تصريح ناري من بيكيه.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

10:01 م

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

12:01 ص

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

10:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements