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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يلتقي نادي تشيلسي أمام نظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضمت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل نادي تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندى

خط الدفاع: سيلفا، روديجر، كريستينسن.

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو، أزبيليكويتا.

خط الهجوم: لوكاكو، زياش، هافيرتز.

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