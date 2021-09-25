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موعد تجديد عقد نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
 


يسعي مجلس إدارة النادي الأهلي، على تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الوقت الحالي، وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.


وتوصل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي إتفاق مع الدولي التونسي علي معلول من أجل تجديد عقده.


وضعت إدارة المارد الأحمر، الرتوش النهائية، من أجل تجديد عقد الدولي التونسي، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

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