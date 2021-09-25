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هنا شيحة تتألق في أحدث جلسة تصويرية لها

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هنا شيحا، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

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