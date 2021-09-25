Advertisements
هنا شيحة تتألق في أحدث جلسة تصويرية لها
السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هنا شيحا، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.
وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.