تامر حسني يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز بعد شفائها.. فماذا قال؟

وجه النجم تامر حسنى رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد عودتها إلى مصر بعد استكمال علاجها في الخارج، وذلك عبر خاصية استورى على إنستجرام.







و نشر النجم تامر حسني صورة ياسمين عبد العزيز برفقة الأطباء و علق قائلا : "مليون حمد الله على سلامتك يا أحلى ياسمين فى الدنيا".





يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، عادت إلى مصر منذ ساعات بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.



