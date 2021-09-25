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موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي
السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:54 ص
محمد الدمتناوي
يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.
ويحتل نادي تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.