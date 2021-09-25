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بالأبيض.. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:16 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت هنا الزاهد بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض و بنطلون برتقالي، مما حازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وتستعد هنا الزاهد لتصوير مشاهدها في مسلسل "أنا وهي"، والذي تشارك في بطولته أمام أحمد، و"أنا وهي" هو اسم مبدئي للعمل ويستمر التصوير على مدار الشهرين القادمين، ويأتي التعاون الجديد في المسلسل بعد أعمال متعددة بين الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد فيلمي قصة حب والغسالة، وقد حقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية وإيرادات عالية في السينما.

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