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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت
السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:33 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم السبت.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المرتبة الثانية إنتر ميلان.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 نابولي، 15 نقطة.
2 إنتر ميلان، 13 نقطة.
3 ميلان، 13 نقطة.
4 روما، 12 نقطة.
5 أتالانتا، 10 نقاط.
6 فيورنتينا، 9 نقاط.
7 لاتسيو، 8 نقاط.
8 بولونيا، 8 نقاط.
9 تورينو، 7 نقاط.
10 أودينيزي، 7 نقاط.
11 إمبولي، 6 نقاط.
12 يوفنتوس، 5 نقاط.
13 سامبدوريا، 5 نقاط.
14 ساسولو، 4 نقاط.
15 هيلاس فيرونا، 4 نقاط.
16 جنوى، 4 نقاط.
17 فينيزيا، 3 نقاط.
19 كالياري، نقطتان.
20 ساليرنيتانا، نقطة.