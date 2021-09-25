Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد


يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة من عمر البطولة.


واستطاع تشيلسي رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد، وفي الجانب الأخر توقف توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1 تشيلسي، 13 نقطة.

2 ليفربول، 13 نقطة.

3 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.

4 برايتون، 12 نقطة.

5 مانشستر سيتي، 10 نقاط.

6 إيفرتون، 10 نقاط.

7 توتنهام، 9 نقاط.

8 وست هام، 8 نقاط.

9 برينتفورد، 8 نقاط.

10 أستون فيلا، 7 نقاط.

11 واتفورد، 6 نقاط.

12 ليستر سيتي، 6 نقاط.

13 آرسنال، 6 نقاط.

14 كريستال بالاس، 5 نقاط.

15 ساوثهامبتون، 4 نقاط.

16 ولفرهامبتون، 3 نقاط.

17 ليدز يونايتد، 3 نقاط.

18 نيوكاسل يونايتد، نقطتان.

19 بيرنلي، نقطة.

20 نورويتش سيتي، لا يوجد نقاط.

أخبار تهمك

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

منذ ساعة و 16 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ حوالي 5 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على بديل أسامة نبيه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

02:04 ص

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

03:53 ص

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements