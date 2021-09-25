الكشف عن تفاصيل تجديد تعاقد كارتيرون مع الزمالك

































كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إن عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض يحتوى على شرط جزائى يحق من خلاله فسخ التعاقد مثلما كان عقده القديم الذى وقعه مع اللجنة السابقة لكن رفض المصدر الكشف عن حجم الشرط الجزائى من الناحية المالية فى الوقت الحالى، بعد الإعلان عن تجديد التعاقد لمدة 3 مواسم مقبلة حيث فضل المصدر عدم الإعلان عن حجم الشرط الجزائى بالعقد الجديد.





تعرف على قيمة الشرط الجزائي لكارتيرون





وفيما يخص زيادة قيمة الشرط الجزائى من عدمه أو تركه كما كمان أوضح المصدر إنه تم زيادة القيمة المالية للشرط الجزائى عن العقد السابق لكارتيرون مع الزمالك الذى كان به الشرط الجزائى حوالى 150 ألف دولار وفيما يتعلق بالاتفاق مع المدرب حول ضم بديل لأسامة نبيه الذى رحل عن الجهاز المعاون من عدمه قال نفس المصدر أن كارتيرون سيكمل قيادة الزمالك بنفس جهازه الحالى لحين إبداء المدرب رغبة فى ضم مساعد جديد ويكون من اختياره.



