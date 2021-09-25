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جلسة حاسمة بين موسيماني ولاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي اليوم.. تابع التفاصيل

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
محمد زويد






يعقد المدير الفني، جلسة مع اللاعبين، من أجل شرح طريقة اللعب وخطته، التي سيقوم بتنفذها خلال المران الأخير؛ قبل مواجهة إنبي اليوم السبت.


وينوي الجنوب افريقي إجراء تعديلات على تشكيل الفريق، من أجل تصحيح الأوضاع بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، وتراجع مستوى عدد من اللاعبين في المباراة.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي عن تخطيط موسيمانى لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد، سواء الصفقات الجديدة أو العائدين من الإعارة، أمثال: "أحمد عبدالقادر وعمار حمدي وكريم فؤاد" ومنحهم الفرصة للمشاركة بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة؛ وحصولهم على أدوار أكبر مع الفريق؛ خاصة بعد مطالبة لجنة التخطيط من المدير الفني، بضرورة المداورة بين اللاعبين، ومنح العناصر الأساسية فرصة لالتقاط الأنفاس، والوقوف علي مستوي الصفقات الجديدة، والعائدين من الإعارة.


وواصل المصدر أن موسيماني يفكر في إجراء بعض التعديلات في مركزي الأجنحة، خاصة طاهر محمد طاهر؛ الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه في الفترة الماضية، وكذلك يفكر في إراحة حسين الشحات؛ والدفع بدلًا منهما بلويس ميكسويني، وعمار حمدي.
 وطلب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف السوبر المحلي، والاستفادة من توابع الخسارة، وأن يرد كل لاعب في لقاء إنبي عن نفسه؛ والفوز من أجل الدفاع عن اللقب، مشيرًا إلى أن الجماهير لا ترضى سوى بالانتصارات.

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