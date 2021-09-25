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مؤسسة رؤية تستحوذ على النشاط الرياضي لنادي أم رماد

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نجح مسئولو مؤسسة رؤية  للإستشارات القانونية والإستثمار الرياضي، برئاسة المستشار باهر محمدي، في أخذ حق رعاية النشاط الرياضي بنادي أم رماد أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، بداية من الموسم الجديد.

وتدير مؤسسة رؤية برئاسة المستشار باهر محمدي فريق الكرة الأول بالنادى وفرق قطاع الناشئين لنادي أم رماد لمدة ثلاث سنوات مقبلة. 

ويتكون الجهاز الإداري من رئيس قطاع الكره بالنادي المستشار باهر محمدي، ومدير التعاقدات المستشار إبراهيم عماره، والمستشار القانوني للنادي أحمد سمير غالي.

ومن جانبه أكد المستشار باهر محمدي أن منظومة رؤية تعمل على تشكيل قوام إداري وفني جديد يخلط بين عناصر الخبرة والشباب كأحد الأدوار المهمة للنجاح، مضيفا أن المؤسسة تعمل على صعود الفريق لدوري الدرجة الثالثة ويبقى الحلم الرئيسي المشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق آخر أشار إبراهيم عماره مدير التعاقدات بنادي أم رماد إلى أن مؤسسة رؤية ستوفر جميع المتطلبات للجهاز الفني القادم في إطار السعي لتحقيق حلم الصعود.

وتابع عماره في تصريحاته أنه تم التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، ولكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني وهو ما سيتم الاستقرار عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

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