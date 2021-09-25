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بهذه الكلمات.. إيناس الدغيدي تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:14 ص
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
ولاء عبد الناصر
شاركت المخرجة إيناس الدغيدي، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة ريهام حجاج والفنانة يسرا.

وهنأت إيناس الدغيدي الفنانة ريهام حجاج بمناسبة عيد ميلادها وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد يارورو"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم وغيرهم.

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