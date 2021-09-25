قمر اللبنانية تستعرض حملها في أحدث جلسة تصويرية لها

استعرضت الفنانة اللبنانية قمر حملها في الشهور الأخيرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت قمر اللبنانية في الصور وهي ترتدي فستان ستان قصيراً بحمالات مكشوف الصدر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







وكانت قد تعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير مؤخرا؛ بسبب إعلان حملها دون زواج، من خلال منشور عبر خاصية «استوري» بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».