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موعد مباراة بوروسيا دورتموند و مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


يستضيف ملعب بروسيا بارك، مباراة تمع بين فريق بوروسيا دورتموند ونظيره مونشنغلادباخ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وسيدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا كاسحا في الجولة الماضية من الدوري الألماني على فريق علي حساب نادي يونيون برلين، بأرابعة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الٱخر سقط بوروسيا مونشنغلادباخ في ٱخر مبارياته بالبطولة والتي كانت أمام فريق أوجسبورج بهدف دون رد.

ويحتل دورتموند المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد مونشنغلادباخ في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

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