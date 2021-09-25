موعد مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم السبت في كأس مصر









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن مباريات دور ال 16 من مسابقة كأس مصر فى لقاء قوي بين الفريقين على ستاد الاسكندريه.





وتقام مباراة الأهلي وانبي ضمن مباريات دور ال 16 من مسابقة كأس مصر فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام طلائع الجيش فى كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف.



