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موعد مباراة باريس سان جيرمان و مونبلييه

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره مونبلييه، اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مونبلييه، لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم في الدوري الفرنسي، حيث بعد حقق العلامة الكاملة، في 7 مباريات خاضهما حتي الآن.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسية مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

فيما يأتي مونبلييه في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، حصدهم من 7 مباريات، حقق الفوز في إثنين، وتعادل في 3 مباريات، مقابل هزيمتين.

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