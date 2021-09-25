تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني تشافي هرنانديز المدير الفني للسد القطري مستعد للتناول عن صلاحيات كان يطلبها في برشلونة الإسباني من أجل تدريب الفريق الكتالوني.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن تشافي كان يطلب أن يكون هو المسئول عن فرق أكاديمية اللا ماسيا بشكل مباشر بالإضافة إلى الخدمات الطبية لبرشلونة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي يعلم أن هذا الأمر كان متاح بالصيغة التي يُريدها مع المُرشح السابق لانتخابات النادي الكتالوني فيكتور فونت فقط الذي كان يدعمه وتربطهما علاقة قوية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن تشافي غير قلق بالنسبة لتلك الأمور في الوقت الحالي حتى لو أنها لن تكون تحت إدارته لأنها تغيرت للأفضل منذ مجيء خوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي.



