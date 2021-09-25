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ليفربول ينافس كبار أوروبا على ضم هذا اللاعب

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في الفوز بخدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني المتوقع رحيله عن ناديه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن هالاند سجل بداية مميزة مع فريقه الألماني في الموسم الحالي، حيث سجل 11 هدفًا في مختلف البطولات خلال 7 مباريات خاضها حتى الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول الإنجليزي يعتبر أحدث الأندية المنضمة لسباق التعاقد مع النجم النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك بند في عقد هالاند مع بروسيا دورتموند يتيح له فرصة الرحيل عن النادي الألماني بحلول صيف 2022 مقابل دفع حوالي 77 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كبار أندية أوروبا تتصارع لخطف هالاند من ملعب سيجنال إيدونا بارك على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي كان أحد المهتمين بشدة بالتعاقد مع النجم النرويجي الشاب لكنه صرف النظر عن الصفقة بعد تعاقده مؤخرا مع البلجيكي روميلو لوكاكو.


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