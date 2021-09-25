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موعد مباراة ميلان ضد سبيزيا اليوم السبت في الدوري الإيطالي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر


يحل ميلان ضيفاً ثقيلاً على فريق سبيزيا مساء اليوم السبت المقبل 25 من شهر سبتمبر الجاري في إطار الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

تعرف على موعد ميلان المقبلة في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة على ستاد ألبرتو بيكو.

وحقق الميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي العلامة الكاملة في لقاء فينزيا حينما تغلب عليه بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سان سيرو".
على الجانب الآخر تلقى سبيزيا الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين عندما استضاف نادي يوفنتوس على ستاد ألبرتو بيكو ضمن مباريات الجولة الخامسة من "الكالتشيو الايطالي".

ويحتل الميلان المركز الثالث في  الدوري الإيطالي برصيد  13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.

بينما يتواجد سبيزيا في المركز ال17 برصيد 4نقاط، حيث استطاع الفوز في مباراة وتعادل في أخرى بينما تلقى الخسارة في ثلاثة مبارايات.

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