موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا اليوم السبت في الدوري الإيطالي









يستعد إنتر ميلان بقيادة الإيطالي سيميوني إنزاجي، لمواجهة نادي أتالانتا مساء اليوم السبت الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري ضمن مباريات الإسبوع السادس من الكالتشيو الإيطالي.





انتر يسعى لتعزيز الصدارة.. تعرف على موعد انتر ميلان المقبلة في الدوري





ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سان سيرو".





وكان النيراتزورى قد أنهى منافسات الجولة الخامسة بفوز عريض على مستضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب أرتيميو فرانكي.





على الجانب الآخر حقق أتالانتا الانتصار على ساسوولو بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس".



