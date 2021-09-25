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موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا اليوم السبت في الدوري الإيطالي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر


يستعد إنتر ميلان بقيادة الإيطالي سيميوني إنزاجي، لمواجهة نادي أتالانتا مساء اليوم السبت الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري ضمن مباريات الإسبوع السادس من الكالتشيو الإيطالي.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سان سيرو".

وكان النيراتزورى قد أنهى منافسات الجولة الخامسة بفوز عريض على مستضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب أرتيميو فرانكي.

على الجانب الآخر حقق أتالانتا الانتصار على ساسوولو بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس".

ويتواجد الانتر في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 13 حيث حقق العلامة الكاملة في 3 مبارايات وتعادل في واحدة ولم يتلقى الخسارة إلى الآن، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 10 نقاط حيث استطاع الفوز في 3 مبارايات وتعادل في واحده وتلقى الخساره في واحدة أخرى.

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