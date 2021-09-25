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تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي فى كأس مصر
السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
محمد جمال
يواجه الأهلي نظيره إنبي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر فى لقاء قوي بين الفريقين اليوم على ستاد الاسكندريه ويسعي المارد الأحمر للصعود لدور ال 8 من أجل المنافسة على لقب كأس مصر.
وكان بيراميدز حقق الفوز على فريق سموحة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر بثلاث أهداف مقابل هدف ليصعد لدور ال 8 وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وإنبي.
تشكيل الأهلي المتوقع:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق
خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: لويس ميكيسوني، محمد شريف، محمود كهربا.