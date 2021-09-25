تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي فى كأس مصر





يواجه الأهلي نظيره إنبي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر فى لقاء قوي بين الفريقين اليوم على ستاد الاسكندريه ويسعي المارد الأحمر للصعود لدور ال 8 من أجل المنافسة على لقب كأس مصر.





وكان بيراميدز حقق الفوز على فريق سموحة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر بثلاث أهداف مقابل هدف ليصعد لدور ال 8 وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وإنبي.





تشكيل الأهلي المتوقع:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق





خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة



