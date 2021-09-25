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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي اليوم السبت في كأس مصر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر فى لقاء قوي بين الفريقين يقام على ستاد الاسكندريه تحت قيادة الحكم محمود البنا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي اليوم السبت في كأس مصر

وتقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام طلائع الجيش فى كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني استعد بقوة لمواجهة إنبي ويجري تغييرات بالجملة على تشكيل الفريق خلال اللقاء.

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