أزمة بن شرقي مستمرة في الزمالك.. تعرف على التفاصيل













يسعي مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال الوقت الحالي.









ويتبقي موسماً واحدا في عقد النجم المغربي مع نادي الزمالك، ويحقق له التعاقد مع أي نادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.









ومازال يرفض أشرف بن شرقي، تجديد عقده مع نادي الزمالك، في ظل رفض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بوضع شرطا جزائيا في العقد.



