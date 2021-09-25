أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمستقبل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق، بعد قرار عودته.





وانتهت إعارة محمد أوناجم للوداد بنهاية الموسم المنصرم، ليقرر الزمالك عودة اللاعب من جديد إلى الفريق.





حيث أكد المصدر، أن الزمالك يواجه مشكلة كبيرة في قيد أوناجم، بسبب البطاقة الدولية وصعوبة الحصول عليها من الاتحاد المغربي.





جاء ذلك بسبب غلق السيستم الخاص بالنادي في الفيفا بعد توقيع عقوبة على النادي بعدم قيد صفقات جديدة.



