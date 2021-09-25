وزير القوى العاملة: بدأنا أولى خطوات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا (فيديو)

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كواليس لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس، لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.





وقال "سعفان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ليبيا والعراق بحاجة كبيرة للعمالة المصرية من أجل إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشروعات، مشيرًا إلى رغبة الجانب الليبي في عودة العمالة المصرية مرة أخرى وبالفعل بدأت أولى الخطوات التنفيذية وجاءت لجنة من وزارة العمل الليبية من أجل التنسيق الإلكتروني بين مصر وليبيا.



