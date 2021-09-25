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وزير القوى العاملة: بدأنا أولى خطوات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كواليس لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس، لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال "سعفان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ليبيا والعراق بحاجة كبيرة للعمالة المصرية من أجل إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشروعات، مشيرًا إلى رغبة الجانب الليبي في عودة العمالة المصرية مرة أخرى وبالفعل بدأت أولى الخطوات التنفيذية وجاءت لجنة من وزارة العمل الليبية من أجل التنسيق الإلكتروني بين مصر وليبيا.

وتابع وزير القوى العاملة، أن هناك وفد من الوزارة سيتجه خلال الأسبوع القادم إلى ليبيا لتفعيل الربط الإلكتروني من أجل استقبال طلبات العمالة، لافتًا إلى أن العمالة المصرية مدربة وجاهزة للسفر إلى ليبيا، وسيجري إعداد برامج تدريبية للعمالة حديثة التخرج بالتنسيق مع الجانب الليبي من خلال مراكز تدريب الوزارة بالإضافة إلى الاستعانة بمراكز تدريب القطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محمد سعفان ليبيا العمالة المصرية

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