موقف مصطفى محمد من الاستمرار مع العملاق التركي

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الدولي المصري مصطفى محمد، بات قريباً من مغادرة جالطة سراي، عقب نهاية إعارته بانتهاء الموسم الجاري.





مصطفى محمد مهدداً بالخروج من جالطة سراي





وكان مصطفى محمد انتقل للفريق التركي على سبيل الإعارة قادماً من الزمالك، ويملك جالطة سراي بندا في عقده يسمح له بشراء عقد اللاعب مقابل 4 ملايين دولار.

ووفقاً لما ذكره موقع (fanatik)، عن رغبة المدرب فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي التركي في التخلص من مصطفى محمد بنهاية الموسم.





وأشار التقرير إلى أنه سيعقد اجتماع بين مدرب الفريق ورئيس النادي بوراك ألماس لحسم مصير اللاعب المصري.



