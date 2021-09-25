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وزير القوى العاملة: العمالة المصرية جاهزة لإعادة إعمار ليبيا والعراق

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية مدربة وجاهزة للسفر إلى ليبيا،ـ مشيرًا إلى أنه سيتم إعدادا برامج تدريبية للعمالة حديثة التخرج بالتنسيق مع الجانب الليبي من خلال مراكز تدريب الوزارة، بالإضافة إلى الاستعانة بمراكز تدريب القطاع الخاص.

وقال "سعفان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنّ ليبيا والعراق بحاجة كبيرة للعمالة المصرية من أجل إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشروعات، مشيرًا إلى رغبة الجانب الليبي في عودة العمالة المصرية مرة أخرى، وبالفعل بدأت أولى الخطوات التنفيذية وجاءت لجنة من وزارة العمل الليبية من أجل التنسيق الإلكتروني بين مصر وليبيا.

وتابع وزير القوى العاملة: هناك وفد من الوزارة سيتجه خلال الأسبوع المقبل إلى ليبيا لتفعيل الربط الإلكتروني من أجل استقبال طلبات العمالة.

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مصر ليبيا العمالة المصرية الحكومة المصرية

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