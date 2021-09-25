وزير قطاع الأعمال: تغيير منظومة العمل في 63 شركة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، "توفيق"، إنه ناقش إدارة سياسة الشركات العامة خلال ندوة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، حول الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، بحضور وزير المالية الأوزباكستاني وخبراء من صندوق النقد الدولة وبنك التعمير الأوربي.





وتابع "توفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "شرحنا ما يحدث في منظومة حكومة الشركات"، لافتًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيًرا إلى أن هناك إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة على مدار العامين الماضيين لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات والقيادات المؤهلة لإدارة الشركات.



