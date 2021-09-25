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وزير قطاع الأعمال يكشف موعد طرح "مصر لتأمينات الحياة" بالبورصة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة خلال النصف الثاني من 2022، وتحديدًا شهري سبتمبر أو أكتوبر، لافتًا إلى أن شركات التأمين تصدت بشكل قوى لجائحة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.

وتابع "توفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الإصلاحات التي تجريها الشركة القابضة للتأمينات تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن نتائج الأعمال العام الماضي حصدت حصة سوقية لأول مرة منذ 12 عامًا.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن منظومة العمل في 63 شركة تابعة تغيرت باستخدام الميكنة، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لنقل هذه الخبرات إلى الوزارات الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تغيير ثقافة العاملين في الشركات والقيادات بالقطاعين العام والخاص.

الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الأعمال هشام توفيق شركات

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