وزير قطاع الأعمال يكشف موعد طرح "مصر لتأمينات الحياة" بالبورصة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة خلال النصف الثاني من 2022، وتحديدًا شهري سبتمبر أو أكتوبر، لافتًا إلى أن شركات التأمين تصدت بشكل قوى لجائحة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.





وتابع "توفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الإصلاحات التي تجريها الشركة القابضة للتأمينات تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن نتائج الأعمال العام الماضي حصدت حصة سوقية لأول مرة منذ 12 عامًا.



