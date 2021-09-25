"هتخنقها".. خبيرة أسرية تحذر الرجل من تخطي المساحة الشخصية لزوجته

حذرت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، من اهتمام الزوج الزائد بالتفاصيل الدقيقة لدى المرأة مما يدعو الزوجة إلى القلق والشك في تصرفات زوجها مما يدفعها لافتعال العديد من الأزمات.





وأضافت الدكتورة نادية جمال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اهتمام الرجل الزائد بزوجته يفسد العلاقة الزوجية، لافتة إلى أن التوازن في جميع الأمور مطلوب موضحة: "لو الراجل اهتم بكل تفاصيل التغيير التي تحدث الزوجة في البيت سيؤدى إلى حالة من الاحتقان لدى الزوجة".



