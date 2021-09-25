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مفاجأة.. طبيب أمراض مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب الحصول على اللقاح المضاد لكورونا لتقوية المناعة ضد الفيروس وبطريقة صحية، وهذا سيتم إذا حصل 70% على اللقاح حول العالم، وبوتيرة سريعة ومتقاربة.

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه إذا زادت نسبة الحاصلين على اللقاح حول العالم سيصبح الإصابة بفيروس كورونا مثل الإنفلونزا العادية، وبالتالي ستقل الإصابات والوفيات به، بشرط الحصول على جرعات متوازية ومتساوية حول دول العالم كلها.

وتابع، أنه من المتوقع انتهاء جائحة كورونا خلال منتصف العام المقبل بسبب حصول عدد كبير على لقاح كورونا وبالتالي لديهم مناعة ضد الفيروس، وكذلك الذين أصيبوا به وتعافوا منه لديهم أيضا مناعة، وبالتالي مع الوقت ستصبح الإصابة به عادية مثل الإنفلونزا، ويصبح اللقاح موسميا يتم إعطاءه للفئات الأكثر تضررا.

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كورونا طبيب مناعة أمجد الحداد

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