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خبير أسري: "مجموعات البنات على فيسبوك تخرب البيوت"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
قال عبدالله ربيع، الخبير في العلاقات الأسرية، إن فكرة مجموعات البنات والحصول على تجاربنا من خلال الأعضاء في تلك الجروبات لن يفيدنا، بالعكس سيؤدي إلى الضرر لأن حياتنا مختلفة عن بعضها.

وأضاف ربيع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "لا يمكن تجربتي أنا وزوجتي تتناسب مع تجارب الآخرين"، وبالتالي يجب اللجوء لمتخصص لحل المشكلة التي تواجهنا مع الأزواج أو الأصدقاء أو الأقارب وغيرهم.

وتابع: "أن الله خلقنا للتكامل، فالزوج يكمل زوجته والزوجة تكمل زوجها، والحياة تستمر سويا، ولو كان المنظومة فيها مشكلة من بداية الخليقة مكانتش استمرت أو بقالها وجود".

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