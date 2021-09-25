خبيرة أسرية: الزوج ضعيف الشخصية يدفع المرأة إلى تقمص دور الرجل

قالت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، إن الزوج ذو الشخصية الضعيفة يدفع المرأة إلى الاستيلاء على أدواره في البيت، وتقمص ودور الرجل، لافتة أن الاهتمام الزائد من الرجل للزوجة يقلل من قيمة الزوج أمام المرأة.





وأضافت جمال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: استجابة الرجل لجميع طلبات زوجته وموافقتها على آراءها يقلل من الرجل، موضحة أن مغازلة الزوجة بطريقة مبالغ فيها وشراء الهدايا بدون مناسبات شيء يدعوا الزوجة للشك.



