Advertisements

خبير أسري: الاهتمام الزائد بالشريك قد يؤدي لنتائج عكسية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
قال عبدالله ربيع، الخبير المختصص في العلاقات الأسرية، إن اهتمام الراجل الزائد بالمرأة من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية، موضحا "أي شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده".

وأضاف ربيع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إن هناك شعرة بين الحب وبين خنق الزوجة، وأكيد هناك فرق بين حب الزوج والزوجة وبين تملك الشريك الآخر".

وتابع: فكرة جروبات البنات والحصول على تجاربنا من خلال الأعضاء فيها لن يفيدنا، بالعكس سيؤدي إلى الضرر لأن حياتنا مختلفة عن بعضها، متابعا "لا يمكن تجربتي أنا وزوجتي تتناسب مع تجارب الآخرين"، وبالتالي يجب اللجوء لمتخصص لحل المشكلة التي تواجهنا مع الأزواج أو الأصدقاء أو الأقارب وغيرهم".

أخبار تهمك

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ حوالي 8 ساعات

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

07:09 ص

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

02:04 ص

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements