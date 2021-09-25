خبير أسري: الاهتمام الزائد بالشريك قد يؤدي لنتائج عكسية

قال عبدالله ربيع، الخبير المختصص في العلاقات الأسرية، إن اهتمام الراجل الزائد بالمرأة من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية، موضحا "أي شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده".





وأضاف ربيع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إن هناك شعرة بين الحب وبين خنق الزوجة، وأكيد هناك فرق بين حب الزوج والزوجة وبين تملك الشريك الآخر".



