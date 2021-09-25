خبيرة أسرية: الاهتمام الزائد من الرجل للزوجة يقلل من قيمته

قال الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، إن الاهتمام الزائد من الرجل للزوجة يقلل من قيمة الزوج أمام المرأة، موضحة أن الاهتمام بالتفاصيل الشخصية لزوجته يسبب نوع من القلق للمرأة، مطالبة الرجل بعدم تخطي هذه المساحة واقتحامها بداعي الاهتمام بزوجته.





وأضافت جمال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الزوج ذو الشخصية الضعيفة يدفع المرأة إلى الاستيلاء على أدواره في البيت، وتقمص ودور الرجل.



