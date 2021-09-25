Advertisements
خبير أسري: الرجل منطقي وعقلاني والمرأة تغلبها العاطفة
السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:09 ص
قال عبدالله ربيع، الخبير المختصص في العلاقات الأسرية، إن الله خلق سنة كونية وهي أن الرجل هو السند والدعم للمرأة، وهناك زوجات تختار شريك حياتها بشكل خاطئ وتدفع ثمن ذلك خلال سنوات الزواج.
وأضاف ربيع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لكي تكون الحياة طبيعية وتسير بشكل سليم بين الأزواج يجب أن تكون التربية سليمة من البداية ثم الاختيار الصحيح للزوج أو الزوجة".
وتابع، أن هناك زوجات ناجحات في الحياة الزوجية والعمل وتحمل المسؤولية بشكل جيد، وهناك أخريات لا تعرف ذلك، كما أن الرجل منطقي وعقلاني في المقام الأول، ولكن السيدات تغلبها العاطفة في معظم التصرفات وتلجأ للرجل لاستشارته في كل أمور الحياة.