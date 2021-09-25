خبير أسري: الرجل منطقي وعقلاني والمرأة تغلبها العاطفة

قال عبدالله ربيع، الخبير المختصص في العلاقات الأسرية، إن الله خلق سنة كونية وهي أن الرجل هو السند والدعم للمرأة، وهناك زوجات تختار شريك حياتها بشكل خاطئ وتدفع ثمن ذلك خلال سنوات الزواج.





وأضاف ربيع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لكي تكون الحياة طبيعية وتسير بشكل سليم بين الأزواج يجب أن تكون التربية سليمة من البداية ثم الاختيار الصحيح للزوج أو الزوجة".



