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وسائل إعلام أفغانية: تعرض مقر حاكم ولاية ننغرهار لهجوم بقنبلة دون خسائر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام أفغانية بتعرض مقر حاكم ولاية ننغرهار لهجوم بقنبلة دون خسائر.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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هجوم قندهار طالبان افغانتسنان

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