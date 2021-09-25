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حالات الإصابة اليومية بكوفيد -19 في كوريا الجنوبية تتجاوز 3000 حالة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 اليومية في كوريا الجنوبية 3000 حالة لأول مرة، اليوم السبت، مع استمرار تفشي المرض الذي غذته عطلة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) يوم السبت أن البلاد أبلغت عن 3273 حالة إصابة بـ COVID-19 يوم الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوياتها السابقة. ومن بين الحالات الجديدة، تم نقل 3245 حالة محليا و28 تم استيرادها، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 298402 إصابة مع 2441 حالة وفاة.

كانت أكثر من 77٪ من الحالات المنقولة محليًا في سيول والمناطق المجاورة للعاصمة، حيث يعيش حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان معدل الوفيات والحالات الشديدة لا تزال منخفضة نسبيًا وثابتة عند 0.82٪ و339 على التوالي، بمساعدة التطعيمات التي أعطت الأولوية لكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد.

قفز عدد اختبارات فيروس كورونا بأكثر من 50٪ إلى 227874 مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لـ KDCA.ونصحت السلطات الأشخاص العائدين من عطلة هذا الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام بإجراء اختبار حتى لأخف أعراض نوع COVID-19، خاصة قبل العودة إلى العمل.

قال لي كي-إيل، نائب وزير سياسة الرعاية الصحية، في إفادة صحفية يوم الجمعة، إن عدد الحالات اليومية قد يستمر في الارتفاع والذروة بحلول الأسبوع المقبل مع اختبار المزيد من الأشخاص بعد الاستراحة. وقد أعطت كوريا الجنوبية 73.5٪ من سكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19 حتى يوم الخميس، وقامت بتلقيح 45٪ تقريبًا.

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كورونا

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