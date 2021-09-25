تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

استقر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي على الإعلان عن تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب مباراة إنبي بكأس مصر.





موعد الإعلان عن تجديد عقد عمرو السولية مع الأهلي

وحصل مدير التعاقدات على توقيع اللاعب على عقده الجديد لمدة 3 سنوات قادمة وتعديله على أن يحصل في الموسم القادم على 10 مليون، وفي الثاني على 10مليون جنيه وفي الثالث والأخير على 11مليون.





وينتهي عقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم القادم صيف ٢٠٢٢، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الرحيل إليه في يناير المقبل.





ويلتقي الأهلي مع فريق إنبي اليوم السبت على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات بطولة كأس مصر.