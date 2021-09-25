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قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في البريميرليج
السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:33 ص
محمد الدمتناوي
يلاقي نادي تشيلسي نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضمت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.
ويحتل نادي تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مجانًا
CBC Sport HD Azerbaijan
AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.
b N Sports Haber Turkey
Türksat 42°E – 12379 H 30000
Eutelsat 7°E – 11637 H 30000.
Match! TV Russia
Yamal 55°E – 12674 V 15284.
IRIB Varzesh HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000.
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500.
Varzesh TV Farsi 3 HD Iran
TurkmenÄlem 52°E – 10804 H 27500.
Asr TV HD Afghanistan
TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500.
Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10750.
Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500.