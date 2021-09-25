قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في البريميرليج

يلاقي نادي تشيلسي نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضمت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.









ويحتل نادي تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.









تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مجانًا

CBC Sport HD Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.

b N Sports Haber Turkey

Türksat 42°E – 12379 H 30000

Eutelsat 7°E – 11637 H 30000.

Match! TV Russia

Yamal 55°E – 12674 V 15284.

IRIB Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000.

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500.

Varzesh TV Farsi 3 HD Iran

TurkmenÄlem 52°E – 10804 H 27500.

Asr TV HD Afghanistan

TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500.

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10750.

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500.