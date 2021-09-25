Advertisements

اليابان ترحب بشراكة الغواصات الأسترالية في قمة المجموعة الرباعية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مسؤول حكومي ياباني إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا رحب في اجتماع لمجموعة الرباعية يوم الجمعة بإقامة شراكة ثلاثية الأسبوع الماضي لتزويد أستراليا بغواصات نووية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد نوقشت في اجتماع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في واشنطن، قال السكرتير الصحفي للخارجية اليابانية، تومويوكي يوشيدا، للصحفيين: "رئيس الوزراء سوجا ورحبوا بمبادرة إقامة الشراكة الأمنية التي أقامتها الدول الثلاث... والتي تلعب دورا هاما في إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ".

وفيي مكالمة مدتها نصف ساعة وصفها البيت الأبيض بأنها "ودية"، اتفق الزعيمان، يوم الاربعاء، على الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة سبل المضي قدمًا بعد أن اعترضت فرنسا بشدة عندما أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن صفقة دفاعية جديدة بين المحيطين الهندي والهادئ. الأسبوع الذي كلف الفرنسيين عقد غواصة بمليارات الدولارات، كما وافقت فرنسا على إعادة سفيرها إلى واشنطن.

حرص البيت الأبيض على نشر صورة لبايدن وهو يبتسم أثناء مكالمته مع ماكرون. وفي بيان مشترك تمت صياغته بعناية، قالت الحكومتان إن بايدن وماكرون "قررا فتح عملية مشاورات متعمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان الثقة". وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "يأمل الرئيس أن تكون هذه خطوة للعودة إلى طبيعتها في علاقة طويلة ومهمة وثابتة بين الولايات المتحدة وفرنسا".

أشارت المكالمة إلى تهدئة الأعصاب بعد أيام من الغضب من باريس الموجه ضد إدارة بايدن.

في خطوة غير مسبوقة، استدعت فرنسا الأسبوع الماضي سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للاحتجاج على ما وصفه الفرنسيون إنه بمثابة طعنة في الظهر من قبل الحلفاء. كجزء من اتفاقية الدفاع، ستلغي أستراليا عقدًا بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء والحصول على سفن تعمل بالطاقة النووية الأمريكية بدلًا من ذلك.

كان من الواضح أنه لا يزال هناك أعمال إصلاح يتعين القيام بها. وقال البيان المشترك إن السفير الفرنسي "سيعمل بشكل مكثف مع كبار المسؤولين الأمريكيين" عند عودته إلى الولايات المتحدة. واضاف البيان إن بايدن وماكرون اتفقا على أن "الوضع كان سيستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء بشأن المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا وشركائنا الأوروبيين".

وجدد بايدن التأكيد في البيان على "الأهمية الاستراتيجية للمشاركة الفرنسية والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

الكلمات المفتاحية

قمة المجموعة الرباعية صفقة الغواصات بايدن وماكرون استراليا

أخبار تهمك

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على بديل أسامة نبيه

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ 42 دقيقة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في البريميرليج

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 18 ساعة

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بايدن يلتقي بقادة اليابان والهند وأستراليا افتراضيا الجمعة

فرنسا تتهم بايدن بطعنها في ظهرها بسبب الصفقة الأسترالية

الصين تشجب الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

جونسون: بريطانيا ستركز على المجال الدفاعي في المحيطين الهندي والهادئ

البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول اتفاقية أوكوس

فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:05 ص

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:00 ص

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

09:00 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

07:09 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements