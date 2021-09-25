اليابان ترحب بشراكة الغواصات الأسترالية في قمة المجموعة الرباعية

قال مسؤول حكومي ياباني إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا رحب في اجتماع لمجموعة الرباعية يوم الجمعة بإقامة شراكة ثلاثية الأسبوع الماضي لتزويد أستراليا بغواصات نووية.





وردا على سؤال عما إذا كانت الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد نوقشت في اجتماع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في واشنطن، قال السكرتير الصحفي للخارجية اليابانية، تومويوكي يوشيدا، للصحفيين: "رئيس الوزراء سوجا ورحبوا بمبادرة إقامة الشراكة الأمنية التي أقامتها الدول الثلاث... والتي تلعب دورا هاما في إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ".





وفيي مكالمة مدتها نصف ساعة وصفها البيت الأبيض بأنها "ودية"، اتفق الزعيمان، يوم الاربعاء، على الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة سبل المضي قدمًا بعد أن اعترضت فرنسا بشدة عندما أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن صفقة دفاعية جديدة بين المحيطين الهندي والهادئ. الأسبوع الذي كلف الفرنسيين عقد غواصة بمليارات الدولارات، كما وافقت فرنسا على إعادة سفيرها إلى واشنطن.





حرص البيت الأبيض على نشر صورة لبايدن وهو يبتسم أثناء مكالمته مع ماكرون. وفي بيان مشترك تمت صياغته بعناية، قالت الحكومتان إن بايدن وماكرون "قررا فتح عملية مشاورات متعمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان الثقة". وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "يأمل الرئيس أن تكون هذه خطوة للعودة إلى طبيعتها في علاقة طويلة ومهمة وثابتة بين الولايات المتحدة وفرنسا".





أشارت المكالمة إلى تهدئة الأعصاب بعد أيام من الغضب من باريس الموجه ضد إدارة بايدن.





في خطوة غير مسبوقة، استدعت فرنسا الأسبوع الماضي سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للاحتجاج على ما وصفه الفرنسيون إنه بمثابة طعنة في الظهر من قبل الحلفاء. كجزء من اتفاقية الدفاع، ستلغي أستراليا عقدًا بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء والحصول على سفن تعمل بالطاقة النووية الأمريكية بدلًا من ذلك.





كان من الواضح أنه لا يزال هناك أعمال إصلاح يتعين القيام بها. وقال البيان المشترك إن السفير الفرنسي "سيعمل بشكل مكثف مع كبار المسؤولين الأمريكيين" عند عودته إلى الولايات المتحدة. واضاف البيان إن بايدن وماكرون اتفقا على أن "الوضع كان سيستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء بشأن المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا وشركائنا الأوروبيين".



