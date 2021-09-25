نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

تسبب نجم النادي الأهلي السابق وأحد المدربين المميزين في الوقت الحالي، صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء بالفترة الأخيرة.





صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

وكان مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، يتطلع لضم رضا شحاتة نجم الفريق السابق ومدرب الجونة الحالي، في جهاز بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.









ورفض شحاته التواجد في منصب المدرب العام مع الجنوب أفريقي، وذلك لرغبته في الاستمرار بعمله كمدير فني لنادي الجونة ولا يفضل العمل في منصب المدرب العام خاصة فى ظل الأداء المميز الذي يقدمه مع النادى الساحلى خلال منافسات الموسم الماضي.









وكان رضا شحاته قد تمكن من قيادة الجونة للظهور بشكل مميز في الدوري خلال الموسم المنقضي، حيث تواجد الفريق في المركز 12 رغم رحيل أكثر من لاعب مؤثر في الفريق.



