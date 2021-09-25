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نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:05 ص
برشلونة
برشلونة
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول أنسو فاتي، نجم فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، في أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب، بعد تعافيه من الإصابة.

وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي دخل في أزمة جديدة مع فرانشيسكو دارجينيو، وكيله السابق، وذلك بسبب عدم إرساله إليه مستحقاته حتى الآن".

وأضاف:" أن دارجينيو يرغب في الحصول على مستحقاته الخاصة بالعمل على تجديد عقد فاتي مع برشلونة في يوليو 2019 وتعديله في ديسمبر من نفس العام".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن وكيل اللاعب السابق يطالب بالحصول على نصف مليون يورو، وأرسل بروفاكسًا للاعب ووالده ولنادي برشلونة، لدفع الأموال خلال 15 يومًا.

وتابعت:"وسبق وساعد دارجينيو عائلة فاتي ماديًا في مناسبات عديدة، عندما كانت الأسرة تمر بحالة اقتصادية صعبة في بعض الأوقات".

وذكرت صحيفة "سبورت" إن برشلونة قدم للمهاجم الشاب الأموال الخاصة مع زيادة قدرها 5%، كي يسدد اللاعب عمولة الوكيل بشكل غير مباشر.

وأضافت أن وكيل فاتي السابق قد يرفع دعوى قانونية، ويضطر اللاعب إلى دفع تعويض كبير في حالة الخسارة.

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ي أزمة جديدة مع اقتراب الملاعب

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