الكشف على ٧٨٥ مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب بقنا



يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

توقيع الكشف الطبي على عدد ٧٨٥ مواطنا

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٧٨٥ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٣٢ حالة باطنة، ١٦٩ حالة رمد، ١٤١ حالة طب أطفال، ٩٧ حالة أمراض جلدية، ٨٠ حالة جراحة، ٣٢ حالة تنظيم الأسرة، ٢٤ حالة تنظيم أسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٩٩ حالة وإجراء الأشعة لـ ١٨ حالة.





وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٨١ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا.