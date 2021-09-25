Advertisements

طارق الشناوي يكتب: العندليب و"ربيع" فريد الأطرش

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:07 ص
طارق الشناوي
طارق الشناوي
الفجر الفني

كنت أظن، وليس كل الظن إثمًا، أن من هاجم (أولاد حارتنا) هم فقط عدد من شيوخ الأزهر الشريف مثل محمد الغزالى ومحمد أبو زهرة، وذلك بعد أن كتبوا تقارير لجمال عبدالناصر، وهذا صحيح، إلا أن من أعطى إشارة البدء هم أبناء (الكار) مثل الشاعر والصحفى الكبير صالح جودت، الذى أباح دم الرواية ومن ثم نجيب محفوظ، عندما نشر على صفحات مجلة (المصور) رسالة من قارئ تساءل: كيف تنشر هذه الرواية التى تحمل طعنًا فى الأديان؟ لم توقف الأهرام النشر بتعضيد من جمال عبدالناصر، ولكن لم تطبع الرواية فى مصر، لأن هذا ما يريده أيضًا عبد الناصر.

هل كان أديب واحد هو الذى فتح النيران؟ نكتشف أن هناك من الزملاء من تواصل مع الأجهزة لضرب نجيب محفوظ وبعنف، ولم تكن المرة الأولى التى يتلقى فيها محفوظ تلك الطعنات، روى لى المخرج الكبير توفيق صالح وهو أصغر مجموعة الحرافيش (المؤسسين) أن هناك مجموعة أخرى بعد (نوبل) 88، وأن المؤسسين ظلوا يجتمعون مع نجيب محفوظ كل يوم خميس، بينهم أحمد مظهر والكاتب الساخر محمد عفيفى وفنان الكاريكاتير بهجت والأديب الروائى عادل كامل، قال لى توفيق صالح إن محفوظ تلقى ضربة قاسية من الكاتب أمين يوسف غراب، وتم حذف اسمه من (تترات) فيلم (شباب امرأة) 1955.

رغم أنه شارك صلاح أبو سيف فى كتابة السيناريو. كاتب القصة أمين يوسف غراب كان يرى أنه الأهم وأن وضع اسم نجيب بجواره، سوف يجعل البعض يعتقد أنهما متساويان، وبطريقة ما حصل غراب على ورقة من غرفة صناعة السينما تفيد بأنه كتب السيناريو، ولهذا لن تجد اسم نجيب، رغم اعتراف الجميع وأولهم أبو سيف بأنه ساهم فى الكتابة، وتسامح أديبنا الكبير بعد رحيل غراب عن الدنيا، ولم يذكر أبدًا تلك الحقيقة طوال تاريخه.

وهو ما ينطبق مثلًا على العلاقة بين أحمد شوقى وحافظ إبراهيم، قطبى الشعر العربى فى زمانهما، وكثيرًا ما احتدت بينهما الخلافات والتشنيعات خاصة من حافظ ضد شوقى، لأن شوقى كثيرًا ما كان يعتبر أن ذكرهما معًا فى جملة واحدة مكانة لا يستحقها حافظ، مع رحيل حافظ نعاه شوقى: (يا منصف الموتى من الأحياء / وددت لو أنى فداك من الردى /والكاذبون المرجفون فدائى).

أيضًا رثى ثروت أباظة يوسف إدريس، مشيرًا إلى عمق موهبته وتفردها برغم أن المحاكم كانت تنظر فى القضية التى أقامها ضد يوسف إدريس بتهمة السب والقذف العلنى، ردًّا على قضية سب مماثلة من إدريس ضده، حيث تبادل الكاتبان الكبيران الشتائم على صفحات الجرائد، ومن فرط قسوة الكلمات وتجاوزها لا يجوز حتى إعادة نشرها.

ليلى مراد سامحت أنور وجدى بعد رحيله، رغم أنه هو الذى أطلق شائعة تبرعها لدولة إسرائيل عام 53، وكانت هذه الوشاية كفيلة بتقديمها بدون محاكمة فى لحظات لحبل المشنقة، ظلت ليلى حريصة فى كل لقاءاتها الإذاعية على أن تصف أنور بأنه عنوان الذكاء والموهبة وخفة الظل.

عندما سألوا عبد الحليم بعد رحيل فريد الأطرش عن التنافس بينهما؟ قال لهم اسمه الأستاذ فريد الأطرش، لم يجمعهما لحن مشترك، مكانة فريد فى قلب عبدالحليم ظلت دافئة، اقترح البعض على عبدالحليم أن يغنى فى ذكرى فريد الأولى 1975 أشهر أغانيه (الربيع)، فقال لهم بعد فريد لا (ربيع)!!

[email protected]

المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

الكلمات المفتاحية

مقالات طارق الشناوي طارق الشناوي صلاح أبو سيف العندليب

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 11 ساعة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في البريميرليج

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ 41 دقيقة

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ 36 دقيقة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 18 ساعة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل أسامة نبيه

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

القعيد وعادلي والعلايلي في أولى ندوات متحف نجيب محفوظ

طارق الشناوي يكتب: سينما القطط!!

طارق الشناوي يكتب: "طق فش"

طارق الشناوي يكتب: الحقيقة الكاذبة

طارق الشناوي يكتب : الأدب ولماذا فضلوه على السينما؟

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:05 ص

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:00 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

09:00 ص

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

07:09 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements